Комиссия, состоящая из работников областного министерства здравоохранения и специалистов родильных домов высшего уровня начала проверки с роддома в Прокопьевске, рассчитанном на 26 пациенток. Там находятся два отделения: акушерское, новорожденных и недоношенных детей. Комиссии предстоит обследовать 12 родильных отделений и два перинатальных центра, действующих в Кузбассе.

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала. Все проверим до 9 февраля», – отметил глава региона Илья Середюк.

Параллельно в Новокузнецкой городской клинической больнице №1, где в этом месяце скончались 9 младенцев, работает федеральная комиссия.

Фото: пресс-служба АПК