Ветераны СВО вышли на уборку снега во дворах, где живут семьи военнослужащих, и подъездных дорогах к ним. В Березовском «снежный десант» помог проживающему на улице Энтузиастов ветерану специальной военной операции, а также двум семьям бойцов. В Тяжинском округе подобную помощь оказали вернувшемуся с СВО местному жителю и одной семье.

В Кемерове члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции вышли на субботник, расчистив территории филиала фонда «Защитники Отечества» выпавшего снега. Завершился субботник чаепитием.

Фото: пресс-служба АПК