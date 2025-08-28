С начала года в Кузбассе открылись 44 новых предприятия малого и среднего бизнеса в сфере легкой промышленности. На производствах изготавливают спортивные купальники, аксессуары, верхнюю одежду, бытовые и текстильные изделия. Также среди самых популярных направлений – изготовление нательного белья и спецодежды.

«В Кузбассе много талантливых дизайнеров, как начинающих, так и уже известных покупателям. Наша задача — помочь в продвижении локальных брендов, чтобы они встраивались в российские линейки товаров, имели выход к массмаркетам и маркетплейсам страны», — отметила заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в настоящее время в Кемеровской области работают 465 таких МСП. Численность сотрудников в этой сфере достигает 1,6 тысяч человек.