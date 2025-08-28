Школу №14 в Прокопьевске открыли после капитального ремонта

В школе №14 привели в порядок все помещения, на пришкольной территории построили спортивный городок, включающий в себя футбольное поле, хоккейную коробку, площадки для ГТО, тренажеры. Также там оборудовали тир и автогородок. Осваивать современные технологии ученики будут в школьном технопарке, где оборудованы лаборатории VR, 3D, робототехники, IT. Естественно-научная лаборатория тоже имеется. Кроме того, в образовательном учреждении разместили центр детских инициатив и издательский центр, видеостудию и шахматный клуб.

«Теперь это не просто учебное учреждение, а уникальная образовательная среда, которая поможет раскрыть таланты каждого ребенка», – отметил глава региона в соцсетях.

Илья Середюк вручил лучшим ученикам «Карту отличника», с помощью которой участники «Лиги отличников Кузбасса» смогут бесплатно ездить в городском транспорте, получат бесплатный доступ к образовательным проектам и могут рассчитывать на скидки и специальные предложения от партнеров программы. Губернатор отметил, что сегодня по всему региону такие карты вручают на «Отличных перекличках».

Фото: пресс-служба АПК