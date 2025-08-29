Кубок Кузбасса по хоккею с мячом завоевал чемпион России

Всего в Кубке Кузбасса, который завершился накануне в Кемерове, участвовало 4 команды: «Кузбасс» и его дубль, новосибирский «Сибсельмаш» и «СКА-Уральский Трубник» из Первоуральска.

В финале сошлись «Кузбасс» и «СКА-Уральский Трубник». Уральские «армейцы» сопротивлялись – гости дважды заставили кемеровчан отыгрываться, а решающий гол за авторством Дмитрия Макарова «Кузбасс» забил только на 77-й минуте. Финальный свисток зафиксировал победа хозяев в матче (4:3) и на турнире.

«Наши хоккеисты сделали отличный подарок ко Дню шахтера – стали обладателями Кубка Кузбасса», – прокомментировал победу «Кузбасса» губернатор Илья Середюк.

Фото: пресс-служба ХК «Кузбасс» (Кемерово)

