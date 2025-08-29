Ключевым событием станут торжественные парады, где главную скрипку будут играть угольные предприятия. В Новокузнецке программа начнется в 10:50, в Кемерове – в 15:45.

Трансляцию можно будет посмотреть в аккаунтах губернатора Ильи Середюка во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», в телеграм-канале. Также кузбассовцы смогут увидеть торжества в прямом эфире на телеканалах «Кузбасс Первый», «10 канал», на портале РИА «Кузбасс», во «Вконакте», в телеграм-канале и на сайте «Кузбасс Первый», на сайте и в соцсетях «10 канала».