С 1 по 28 августа в школах, техникумах, колледжах и вузах региона организована подготовка к проведению мероприятий в рамках всероссийского учения по отработке комплексного сценария «Действия сотрудников охраны и работников образовательных организаций при вооружённом нападении и обнаружении после нейтрализации нарушителей размещённого в здании образовательной организации взрывного устройства».

Планы подготовки и проведения учения разработаны и утверждены Министерством образования Кузбасса и муниципальными органами управления образованием. Организовано взаимодействие с руководителями муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и структурами силового блока по вопросам проведения учения.

В регионе практические мероприятия запланированы в 1 622 организациях (2032 объекта). Показательные учения будут проведены 29 августа в 10:00 на базе лицея № 23 Кемерова. Участие примут 40 работников лицея, сотрудники полиции, сотрудники группы задержания и разминирования Росгвардии, пожарный расчёт.

Отработка действий запланирована по двум учебным вопросам:

действия педагогов и сотрудников охраны при при вооружённом нападении на объект образовательной организации;

действия педагогов и сотрудников охраны при обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей), размещённого в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства.

На сегодняшний день проведено уточнение документов, определяющих антитеррористическую защищённость объектов, инструктажи и теоретические занятия с сотрудниками организаций, проверка работоспособности технических средств охраны и оповещения.

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса № 2485 от 11.08.2025 создан и функционирует областной оперативный штаб по подготовке и поведению учений, в который включены представители Министерства образования Кузбасса, АТК, МВД, Росгвардии, МЧС и органов безопасности. Последнее заседание штаба проведено 21 августа.