В одном строю прошли династии горняков, почетные работники угольной промышленности со всех предприятий южной агломерации в парадной форме с наградами, ветераны, участники СВО, студенты. Шахтерский парад возглавил глава региона.

«Поздравил работников отрасли с праздником и вручил им государственные и региональные награды», – сообщил губернатор Кузбасса.

Торжественную часть венчало авиашоу группы высшего пилотажа «Стрижи» на многоцелевых маневренных истребителях МиГ-29. Отметим, что сегодня Илья Середюк побывает на торжествах в честь Дня шахтера в Кемерове.

Фото: Илья Середюк/Telegram