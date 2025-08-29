Ведущие специалисты из Москвы во главе с заслуженным артистом России, профессором Валерием Плясецким отобрали из более чем 30 абитуриентов 20 самых талантливых ребят в возрасте от 7 до 20 лет. Зачислили ребят как из Кузбасса, так и других регионов страны, в том числе Алтайского края, Тамбовской и Иркутской областей. Кроме того, впервые за 5 лет существования кемеровского филиала Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Сибирский» туда поступили китайские студенты, учиться в Кузбассе будут 3 пианиста из Поднебесной.



Всего в ЦМШ – АИИ «Сибирский» вместе с только что поступившими студентами заниматься в новом учебном году будут 106 студентов.

Фото: пресс-служба АПК