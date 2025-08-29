В ходе рабочего визита в Новокузнецк губернатор Илья Середюк посетил Лицей №114. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Образование».

– В Новокузнецке готов к открытию долгожданный лицей на 1225 мест. Это самая крупная школа, построенная в Кузбассе за последние три года, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Помимо учебных классов здесь обустроены актовый зал, блоки начальных классов с рекреациями и спальнями-игровыми, мастерские для столярного, слесарного, швейного дела, два спортзала, столовая, медблок и библиотека с информационным центром. Также во дворе лице появилось футбольное поел, теннисный корт, площадки для воркаута, волейбола и баскетбола. Илья Середюк поручил разработать график, чтобы жители окрестности также могли занимать на этих спортивных площадках.

В пресс-службе областного правительства добавили, что в этом году 1 сентября в регионе открывается три новых и шесть отремонтированных школы.