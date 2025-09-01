«Это особенный праздник»: Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем знаний

Губернатор Кузбасса в своем поздравлении отметил, что нынче в регионе 1 сентября впервые распахнули свои двери сразу несколько новых школ в Кемерове, Новокузнецке и Новокузнецком округе. Школы в Белове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Прокопьевском и Яшкинском округах к новому учебному году капитально отремонтировали. В Кузбассе для раннего знакомства с профессией созданы инженерные классы, в этом году в сельских территориях открываются агротехнические классы. Кроме того, в регионе действуют детские технопарки, базовые школы РАН, Центр «Сириус Кузбасс». В Кемеровской области дополнительным образованием охвачено 80% школьников.

«В этом году порог кузбасских школ впервые переступили 24 тысячи первоклассников. Дорогие ребята, это один из самых важных дней в вашей жизни. С него начинается сложный, но увлекательный путь в мир знаний. Рядом с вами всегда будут родители, учителя, которые помогут добиваться первых знаний и успехов, верить в свои силы, развить свои таланты, – сказал Илья Середюк. – Дорогие земляки, от всей души поздравляю с началом нового учебного года. Это особенный праздник, он наполнен улыбками, радостью встреч и новых открытий. Пусть он будет плодотворным, ярким и насыщенным. Отличных оценок и новых побед».

Педагогам губернатор пожелал вдохновения, а родителям – мудрости и радости за успехи детей.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram

