– Уважаемые педагоги и студенты, ученики и их родители! Поздравляю вас с Днем знаний! Новый учебный год сегодня начнется для тысяч ребят. Многие из них впервые откроют двери новых современных школ, в которых созданы все условия для успешной учебы.

Первое сентября с особым волнением и радостью встречают первоклассники и выпускники. Одни только начинают свой школьный путь – им предстоит открыть для себя мир больших знаний, привыкнуть к новой роли, обрести новых друзей. Тем, кто в этом году заканчивает школу, – определиться с направлением дальнейшей подготовки, профессией, без преувеличения, выбрать свое будущее. От души желаю вам, чтобы вас поддержали самые близкие люди – родители и учителя, а школа навсегда осталась вторым домом, куда хочется возвращаться.

Россия всегда становилась сильнее благодаря усилиям людей, которые стремились вести ее вперед и развивать достижения предыдущих поколений. Прочный фундамент, на котором стоит по‑настоящему сильное государство, создают труженики разных профессий, за каждым из которых стоят наставники.

Отдельно хочу поздравить студентов и преподавателей. Прорывы во многих отраслях промышленности стали возможны благодаря сильным позициям нашей фундаментальной науки. Убежден, что выпускники колледжей и вузов будут достойно продолжать эти славные традиции, применяя теоретические знания и практический опыт, полученный от педагогов, на благо Отечества.

Дорогие друзья! Смело беритесь за сложные задачи, ставьте перед собой грандиозные цели, настойчиво достигайте их. Помните: как бы ни менялась жизнь, истинные ценности остаются прежними – честность, патриотизм, любовь, доброта, мужество, милосердие, чувство долга и ответственность за судьбу своей Родины. С праздником! В добрый путь!