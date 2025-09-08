В преддверии Единого дня голосования 12–14 сентября 2025 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с АНО «Диалог Регионы» усиливает меры по противодействию распространению недостоверной информации, включая фейковые видео, созданные с помощью генеративных нейросетей. Стороны обновили соглашение о сотрудничестве, заключенное в 2021 году, и расширили сферу взаимодействия, чтобы оперативно выявлять, опровергать и блокировать дезинформацию в СМИ и соцсетях.

По данным ЦИК, в 2024 году количество уникальных фейков, связанных с избирательным процессом, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 60 до 149. Общее число копий фейковых материалов увеличилось в 19 раз: с 3 836 до 73 352. Подавляющее большинство — 130 уникальных фейков и 72 237 их копий — касались выборов Президента РФ. Наибольшая активность по распространению ложной информации приходится на дни голосования и непосредственно предшествующий им период.

Особую тревогу вызывает рост использования искусственного интеллекта для создания реалистичных, но ложных видеоматериалов — так называемых дипфейков. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что борьба с такими фейками — ключевое условие обеспечения безопасного информационного пространства:

«Генеративные нейросети, к сожалению, стали инструментом не только для творчества, но и для политических манипуляций. Фейковые видео и изображения могут использоваться для дискредитации кандидатов, избирательных комиссий и всей системы выборов. Наша задача — противопоставить лжи правду, профессионализм и здравый смысл».

В рамках обновленного соглашения ЦИК и «Диалог Регионы» будут не только оперативно реагировать на фейки, но и проводить просветительскую работу, включая обучение сотрудников избиркомов и подготовку разъяснительных материалов. Особое внимание будет уделено фактчекингу: в 2025 году «Диалог Регионы» стал одним из учредителей Международной ассоциации по фактчекингу GFCN, что открывает доступ к глобальной экспертизе для проверки информации.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил: «Фейки сегодня влияют на общественное мнение и международный имидж стран. Россия делает ставку на достоверность. Мы развиваем культуру критического мышления и информационной безопасности — в масштабах страны и в глобальном контексте. GFCN позволяет нам привлекать лучших международных экспертов для развенчания лжи и защиты правды».

Среди самых распространённых фейков — сообщения о якобы имевших место нарушениях: подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, фальсификациях документов, актах вандализма на участках и даже террористических угрозах. Отдельная категория — дезинформация, направленная на подрыв доверия к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и снижение явки.

ЦИК и «Диалог Регионы» призывают граждан к бдительности: не делиться сомнительной информацией без проверки, обращаться к официальным источникам и использовать критическое мышление. Только совместными усилиями можно обеспечить честное, прозрачное и безопасное информационное поле в ходе выборов.