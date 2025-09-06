В первый день форума «СтроимСибирь-2035» пройдет панельная дискуссия «Точки опоры для развития строительной отрасли в регионах Сибири». Эксперты обменяются идеями и обсудят, за счет чего и как сегодня может развиваться строительная отрасль в Сибири.
Вопросы к обсуждению:
• Текущее состояние и прогнозы развития рынка гражданского строительства в регионах.
• Положительный опыт создания благоприятных условий для развития девелопмента недвижимости.
• Роль крупных застройщиков в развитии региона и их социальная ответственность.
• Стимулы для девелоперов: баланс между господдержкой и рыночными механизмами.
• Ожидания к потребительским свойствам и стоимости жилья через 5-10 лет.
• Повышение качества жизни и городской среды, в том числе за счёт комплексного развития территорий.
• Перспективы совершенствования градостроительной документации и земельных отношений.
• Работа отрасли в условиях высоких процентных ставок по кредитам и ретроспективный взгляд на аналогичный опыт прошлых лет.
• Потенциал развития строительной индустрии и технологический суверенитет в производстве строительных материалов.
• Значение инвестиционной привлекательности региона для развития промышленного строительства.
В качестве спикеров выступят:
1. Татьяна Алексеевна Ярополова, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса, главный архитектор Кемеровской области-Кузбасса;
2. Александр Викторович Савостьянов, руководитель проектов ЕРЗ.РФ (г. Москва);
3. Евгений Викторович Мордовин, генеральный директор СЗ «УГМК-Застройщик» (г. Екатеринбург);
4. Андрей Владимирович Рубцов, директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем» (г. Новосибирск);
5. Никита Владимирович Орлов, директор ООО «Профикс» (г. Кемерово).
Модератор сессии – Евгений Викторович Востриков, директор по инновациям «ЛФ Холдинг», сооснователь Центра содействия застройщикам.
Панельная дискуссия — это площадка для эффективного обмена мнениями и коллективного поиска решений сложный вопросов, где участники делятся своим опытом и предлагают варианты решений. Присоединяйтесь к участникам, чтобы из первых рук узнать основные тенденции рынка и что эксперты считают драйверами роста строительной отрасли! К тому же участвуя в форуме, у вас будет возможность познакомиться и напрямую задать вопрос авторитетным профессионалам в кулуарах.
Межрегиональный строительный Форум «СтроимСибирь-2035» пройдёт в Кемерове 23-24 сентября 2025г. (филиал РГИСИ, ул. Ворошилова, 15) пройдет региональный строительный форум под девизом: «Новые вызовы – новые решения!».
Подробнее о форуме stroyforum.avant42.ru
Реклама. ООО “Издательский дом “Деловой Кузбасс” ИНН 4205025067. Erid:2VtzquyALfd