В первый день форума «СтроимСибирь-2035» пройдет панельная дискуссия «Точки опоры для развития строительной отрасли в регионах Сибири». Эксперты обменяются идеями и обсудят, за счет чего и как сегодня может развиваться строительная отрасль в Сибири.

Вопросы к обсуждению:

• Текущее состояние и прогнозы развития рынка гражданского строительства в регионах.

• Положительный опыт создания благоприятных условий для развития девелопмента недвижимости.

• Роль крупных застройщиков в развитии региона и их социальная ответственность.

• Стимулы для девелоперов: баланс между господдержкой и рыночными механизмами.

• Ожидания к потребительским свойствам и стоимости жилья через 5-10 лет.

• Повышение качества жизни и городской среды, в том числе за счёт комплексного развития территорий.

• Перспективы совершенствования градостроительной документации и земельных отношений.

• Работа отрасли в условиях высоких процентных ставок по кредитам и ретроспективный взгляд на аналогичный опыт прошлых лет.

• Потенциал развития строительной индустрии и технологический суверенитет в производстве строительных материалов.

• Значение инвестиционной привлекательности региона для развития промышленного строительства.

В качестве спикеров выступят:

1. Татьяна Алексеевна Ярополова, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса, главный архитектор Кемеровской области-Кузбасса;

2. Александр Викторович Савостьянов, руководитель проектов ЕРЗ.РФ (г. Москва);

3. Евгений Викторович Мордовин, генеральный директор СЗ «УГМК-Застройщик» (г. Екатеринбург);

4. Андрей Владимирович Рубцов, директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем» (г. Новосибирск);

5. Никита Владимирович Орлов, директор ООО «Профикс» (г. Кемерово).

Модератор сессии – Евгений Викторович Востриков, директор по инновациям «ЛФ Холдинг», сооснователь Центра содействия застройщикам.

Панельная дискуссия — это площадка для эффективного обмена мнениями и коллективного поиска решений сложный вопросов, где участники делятся своим опытом и предлагают варианты решений. Присоединяйтесь к участникам, чтобы из первых рук узнать основные тенденции рынка и что эксперты считают драйверами роста строительной отрасли! К тому же участвуя в форуме, у вас будет возможность познакомиться и напрямую задать вопрос авторитетным профессионалам в кулуарах.

Межрегиональный строительный Форум «СтроимСибирь-2035» пройдёт в Кемерове 23-24 сентября 2025г. (филиал РГИСИ, ул. Ворошилова, 15) пройдет региональный строительный форум под девизом: «Новые вызовы – новые решения!».

Подробнее о форуме stroyforum.avant42.ru

