Несмотря на «сухое» поражение, «Кузбасс» упорно сопротивлялся «бело-голубым». Только во втором сете преимущество «Динамо было очевидным – 25:17. А в первой и третьей партиях подопечные Сергея Троцкого показали зубы сопернику, не давая москвичам свободно вздохнуть. «Динамо» с большим трудом оставило за собой оба сета, завершившихся с одинаковым счетом 25:23. У кемеровчан самым результативным игроком встречи стал Кирилл Супрунов, набравший 14 очков.

«На этот турнир у нас была задача выйти более сильными, чем мы в него зашли. У нас это получилось, от игры к игре мы прибавляли. Парни – молодцы, в первую очередь, укрепляются ментально, дисциплина на площадке тоже становится лучше. Будем работать дальше и надеемся, что мы будем только прогрессировать», – нашел плюсы после трех поражений кряду главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Напомним, в предыдущих играх первого тура Кубка Победы кемеровчане уступили казанскому «Зениту» (0:3) и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области (1:3). Однако на этом турнир для команды Сергея Троцкого не заканчивается. В пресс-службе кемеровского клуба отметили, что с этими же соперниками наши волейболисты встретятся в Казани, где с 25 по 27 сентября пройдут матчи второго тура.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)