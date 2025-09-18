Регистрация длилась 3,5 месяца, за это время заявки подали более 726 тысяч россиян, в том числе 8429 кузбассовцев. Нынешний конкурс проводится в рамках нацпроекта «Семья», победителям вручат 60 сертификатов по 5 млн рублей на решение квартирного вопроса. Всех финалистов ждут семейные турпоездки по России.

«Впереди у участников задания, викторины и большой путь к финалу, который состоится в День семьи, любви и верности. В прошлом году в финал вышли сразу три кузбасских семьи, а Истомины-Цеплаковы стали победителями. Уверен, что и в этом году Кузбасс покажет самый высокий результат», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сейчас семьи-участники проходят дистанционный этап, финальным заданием которого будет викторина на знание истории и культуры России. Итоги подведут 1 октября. Полуфиналисты выступят на окружном этапе. Победители во всероссийском финале 8 июля 2026 года поборются за главные призы конкурса «Это у нас семейное».

Фото: пресс-служба АПК



