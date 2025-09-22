Чемпионат высоких технологий – это масштабный образовательный проект, который в этом году проходил в третий раз. Он собрал более 15 тысяч участников из 76 регионов России и 26 дружественных стран. Они состязались в 15 инновационных компетенциях. Кемеровский студент из Сибирского политехнического техникума Марк Зернин выступал в компетенции «Цифровой двойник пациента». В результате в индивидуальном зачете он завоевал серебро.

«Соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и развитию технологий двойного назначения. Задачей Марка было создание проекта медицинского модуля с использованием голосового робота, который сможет сам записывать пациентов к врачу, брать у них показания и отслеживать течение болезни. Думаю, вы встречали такие программы. В них загружают базу данных о пациентах, робот звонит людям и предлагает ответить на специальные вопросы, далее бот сохраняет анкету и передает в медучреждение», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соревнования прошли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Конкурсантов приветствовал президент России Владимир Путин. Он сказал, что чемпионат объединил целеустремленную молодежь и дал возможность ребятам проявить свои знания и таланты.

«Считаю, что моя работа в финале была одной из лучших благодаря навыками и знаниям, которые я получил в техникуме. Я познакомился с интересными людьми, как с участниками, так и с экспертами из других регионов», — поделился впечатлениями Марк Зернин.

Фото: пресс-служба АПК.