На обслуживающие дома в военном городке управляющие компании бойцы, находящиеся в зоне СВО, пожаловались главе региона Илье Середюку на прошлой неделе.

Сегодня губернатор выехал в Юргу, где встретился с женами военнослужащих. Они подтвердили, что в домах протекают крыши, зимой наблюдаются проблемы с отоплением, подвалы затоплены, а из кранов бежит грязная вода.

«На встречу вызвал директора управляющей компании. Они обслуживают 55 домов, 32 — проблемные. На примере одного из домов по Зеленой, 22 разобрали ход действий. Здесь нужно ремонтировать крышу, отмостки и водостоки. Работы должны быть выполнены до 24 октября. Результат проверю», – сообщил Илья Середюк в соцсетях.

Губернатор поручил главе города Алексею Фомину и начальнику областной ГЖИ Ирине Гайденко обследовать все здания и составить комплексный план работ.

Фото: Илья Середюк/Telegram