Акцент на патриотизм: модернизированную библиотеку открыли в Юрге

Модернизировать юргинскую библиотеку удалось благодаря победе в конкурсном отборе. По нацпроекту «Семья» федеральный бюджет выделил на это 15 млн рублей. В помещениях сделали косметический ремонт, поставили новую мебель, современную оргтехнику, в том числе интерактивную карту Кузбасса, сенсорный киоск, есть и шлемы виртуальной реальности.

Подумали здесь и о слабовидящих и незрячих читателях. Для них установили автоматизированное рабочее место с адаптированной клавиатурой и увеличительным экраном, для детей с ОВЗ — интерактивный стол и планшет с программным обеспечением.

К тому же фонд библиотеки пополнили на 6 734 книги. Причем, стоит отметить, что концепция учреждения предполагает патриотическое направление. Это можно заметить и в оформлении, кроме того, установлен цифровой военно-патриотический комплекс «Книга памяти».

– Обновленная библиотека стала современным технически оснащенным информационным центром сохранения исторической памяти о подвигах юргинцев разных поколений. Здесь будет работать клуб «Патриот» для формирования у ребят патриотизма и чувства ответственности за будущее своей страны и города, — сказал Илья Середюк.

Сотрудники библиотеки уже разработали цикл мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны, есть проекты по углубленному изучению истории Кузбасса, а также знакомство с жизнью и творчеством знаменитых земляков.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, это третья из четырех библиотек Кузбасса, которые в этом году обновят по новому нацпроекту «Семья». Заработали такие учреждения нового формата в Ленинске-Кузнецком и пгт Промышленная, а в октябре откроется библиотека в Осинниках.