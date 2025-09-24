Ветеранам СВО, участвующим в областной кадровой программе, на лекциях рассказали о современных подходах к разработке стратегий и объяснили ключевые принципы бережливого производства в госуправлении и бизнесе. Председатель правительства Кузбасса Андрей Панов познакомил слушателей с региональной экономической политикой, управлением финансами и стратегическим планировании.



В научной мастерской КемГУ прошла дискуссия на тему «О высшем образовании Кузбасса: образ будущего». Участники программы вместе с ректором Александром Просековым обсудили стратегические направления развития региональной системы высшего образования и роль университетов в государственной политике.

«Разговоры о важном» для ветеранов специальной военной операции провел министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин. Он рассказал о развитии спорта в регионе, а также о вкладе участников СВО в воспитание подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба АПК