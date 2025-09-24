100 саженцев сосны обыкновенной были высажены в Топкинском округе 18 сентября при проведении торжественного мероприятия, посвященном профессиональному празднику – Дню работников леса.

В рамках праздника все желающие смогли присоединиться к посадке деревьев. В Центральном мероприятии Всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие специалисты Департамента лесного комплекса Кузбасса и администрации Топкинского муниципального округа, ветераны лесного хозяйства – заслуженные работники отрасли, представители некоммерческого партнерства «Союз лесопромышленников Кузбасса», местные жители. Общая численность участников превысила 500 человек.

Деревья высадили в рамках седьмого сезона Всероссийской акции «Сохраним лес». Эта акция является самым масштабным лесовосстановительным проектом страны по количеству высаживаемых деревьев. Согласно опросам ВЦИОМ он входит в топ-3 самых узнаваемых экологических инициатив у жителей России. «Сохраним лес» решает задачи развития экологической культуры и ответственного отношения к природе. За 6 лет реализации проекта к нему присоединились миллионы участников со всех регионов страны, которые высадили около 300 млн деревьев.

Ежегодно весной и осенью в Кузбассе проходят массовые экологические акции по высадке деревьев, в которых может принять участие каждый. В этом году при проведении весенней акции «Сад Памяти» высадили рекордные 2 млн 149 тысяч деревьев, регион занял первое место в стране по количеству локаций (почти тысяча) и третье место по количеству высаженных деревьев. Роздано около 80 тысяч сеянцев жителям Кузбасса, которые решили озеленить свои участки. Высажено почти 50 тысяч кедров, выращенных лесхозами на местах захоронений советских воинов. Создана памятная аллея из 80 кузбасских кедров в Бресте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традицию высаживать деревья в память о военном и трудовом подвиге земляков начал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. Он создает кедровые аллеи в местах боевой славы более 40 лет. Это символы вечной памяти и славы кузбассовцев, всех сибиряков, погибших за свою Родину.

Муниципальные образования Кузбасса высаживают в населенных пунктах саженцы яблони, рябины, сирени, туи, барбариса, сосны, ели, березы. На землях лесного фонда в рамках акции с участием волонтеров высаживают сеянцы хвойных пород в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», вошедшего в новый нацпроект «Экологическое благополуие».