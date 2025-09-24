Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в январе 2024 года. С 2025 года Программа реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На начало сентября текущего года к ней присоединились 122 178 жителей региона. По данному показателю Кузбасс находится в числе лидеров среди субъектов СФО.

Программа долгосрочных сбережений — это универсальный надежный сберегательный продукт, который позволит гражданам создать подушку безопасности на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии. Участие в ней добровольное.

Чтобы начать формировать сбережения, достаточно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором Программы. Это можно сделать как на сайте организации, так и непосредственно в офисе. Есть возможность перевести на счет свои пенсионные накопления, но только в том НПФ, который работает в системе обязательного пенсионного страхования.

В числе преимуществ Программы долгосрочных сбережений – софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год. На поддержку можно претендовать, если сумма взносов за год – не менее 2 тысяч рублей. Период софинансирования составляет 10 лет после уплаты первого личного взноса. Также участники Программы могут получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год, для этого необходимо внести на счет не менее 400 тысяч рублей в течение года.

Обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). На выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Договор может предусматривать и иные варианты: в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат.

«На сегодняшний день Программа долгосрочных сбережений – это один из лучших продуктов для накоплений граждан в долгосрочной перспективе, который защищен системой страхования, стимулируется налоговыми вычетами, а также имеет софинансирование со стороны государства в течение 10 лет», – отмечает заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

Узнать подробности о Программе и ее условиях, задать вопросы и рассчитать свой доход можно на портале МоиФинансы.рф.

Программа долгосрочных сбережений разработана Министерством финансов Российской Федерации совместно с Банком России и с участием Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Заключить договор долгосрочных сбережений может любой желающий после достижения 18 лет.