Кузбасских школьников и студентов приглашают принять участие в акции «История будущего: технологии научной фантастики». Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий при грантовой поддержке Минобрнауки России.

Акция пройдёт в формате интерактивной викторины 7 октября в 11:00 по Москве. Акция проходит очно в Национальном центре «Россия» в рамках II Международного симпозиума «Создавая будущее», а также в онлайн-формате по ВКС на региональных площадках на базе образовательных учреждений, библиотек, общественных пространств в российских регионах.

В рамках очного центрального мероприятия в Национальном центре «Россия» в Москве лидеры общественного мнения – известные актеры, ученые, писатели, общественные деятели – будут читать отрывки из советской научной фантастики и задавать участникам вопросы о технологиях, предсказанных и описанных фантастами прошлого, которые стали неотъемлемой частью современного мира. После основной части пройдёт разбор ответов.

Победители получат возможность принять участие в финальном этапе конкурса, где необходимо будет выполнить творческое задание. Также в рамках поездки в Москву пройдёт встречи, экскурсии и культурная программа.

Подробности на сайте.