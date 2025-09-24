Призер Олимпиады Александр Бессмертных провел зарядку для участников программы «СВОи Герои. КуZбасс»

Знаменитый кузбассовец, серебряный призер зимних Олимпийских игр, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Александр Бессмертных провел зарядку для участников образовательной программы «СВОи Герои. КуZбасс». Как отметили в пресс-службе областного правительства, он не только физически зарядил героев, но и настроил их на новые победы.

Свой  методический день ветераны СВО провели в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования имени А.М. Тулеева, прошли анкетирование и устное тестирование по итогам обучения на первом очном модуле. Их познакомили с дальнейшим планом лекций. Кроме того, для них провели  экскурсию в Культурно-просветительском центре М.М. Сперанского, где рассказали о роли этого российского государственного деятеля. Сегодня же участникам программы дали темы для выпускной аттестационной работы.

В формате «Разговоры о важном» ветераны спецоперации встретятся с министром образования Кузбасса Софьей Балакиревой. Вместе им предстоит  обсудить миссию и ценности команды на госслужбе и  узнать о лучших практиках патриотического  воспитания молодежи в рамках региональной образовательной системы.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что по программе «СВОи Герои. КуZбасс» на начальном этапе ее участники осваивают азы государственной политики и системы госуправления, причем старт обучению дал губернатор Кузбасса Илья Середюк. В конце обучения, в сентябре 2026 года, выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управление».

