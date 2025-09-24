В библиотеке «Бачатская» города Белова прошла презентация книги «Младший брат. СВОй берег — 2», которая является продолжением первой части, написанной местной писательницей Галиной Вязовцевой. Она известна под своим именем и псевдонимом Лина Галиан, и на её счету более 80 литературных произведений.

Галина Сергеевна является членом Союза писателей России, номинантом премий «Писатель года — 2012» и «Писатель года — 2013». Она также является автором крупнейшего литературного портала «Проза.Ру» и участницей международного конкурса «Литературная весна». В ходе встречи писательница поделилась своими жизненными историями и рассказала о творческом пути, а также о том, как она находит сюжеты для своих произведений.

В Прокопьевске прошла творческая встреча «Другая реальность Катерины Булах» с писательницей, членом Союза писателей России и ДНР. Она рассказала о своём творчестве и военных приключениях, их значении для патриотического воспитания. Встреча прошла в рамках проекта «Современная книга шахтёрского края: Кузбасс — Донбасс», поддержанного Российским фондом культуры.

В Тяжинском открылась фотовыставка «Отец Героя», посвящённая отцам участников СВО. На выставке представлены портреты 25 отцов из Кузбасса с фотографиями сыновей, наградами и личными вещами. Выставка работает до 3 октября.

В Юрге стартовал проект «Ты не одна» с мастер-классами по рисованию акрилом для семей участников СВО. Уроки проводит художник Светлана Мешкова. Готовые картины можно забрать домой или подарить близким на спецоперации.