Форум прошел в рамках тематической недели «ТуркодКузбасса. Доступ открыт», которая приурочена к празднованию Дня туризма.

На мероприятии встретились более 140 представителей туристической отрасли, бизнеса, образовательных и общественных организаций, специалистов муниципальных образований в сфере туризма. Участники форума обсудили в каких условиях туризм становится эффективным инструментом развития территорий, а также обменялись опытом в сфере событийного, промышленного и экологического туризма.

«Сегодня Кузбасс – это не только промышленный регион. Мы целенаправленно развиваем туризм как реальный инструмент экономики и повышения качества жизни. У нас есть цель, поставленная губернатором – увеличить турпоток. Мы уверенно движемся к ней. Активно развиваем самые перспективные направления: горнолыжный туризм, событийный, промышленный, автомобильный и многие другие направления» – отметил заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) Антон Пятовский.

Так, например, Константин Юматов, руководитель Регионального ресурсного центра индустрии туризма КемГУ, обозначил возможности Сибирской школы туризма и гостеприимства КемГУ в организации программ обучения, отвечающих потребностям муниципальных образования Кузбасса. А начальник Управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Крапивинского муниципального округа Юлия Гизатулина рассказала о том, как событийное мероприятие может стать драйвером развития туризма в сельской местности на примере фестиваля «Железное кружево».

«Хочу подчеркнуть важность межотраслевого сотрудничества. Только объединив усилия бизнеса, власти и общественности, мы сможем достичь значимых результатов. У каждого из нас есть своя роль в этом большом деле, и каждый вклад ценен» – подчеркнула министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.

Также у участников форума была возможность присоединиться к экскурсионной программе мероприятия, посетив обзорную экскурсию «Междуреченск – город тайги», экскурсию на промплощадку Томусинского ремонтно-механического завода, экскурсию по Экоцентру «Кузнецкий Алатау».