Форум «Цифровые решения» пройдёт с 13 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Его задача — обсудить, как цифровые технологии меняют экономику и государственное управление.

Программа включает более 90 сессий с участием свыше 600 экспертов: представителей государственных органов, ведущих ИТ-компаний и профессионального сообщества. Участники рассмотрят практические вопросы внедрения цифровых решений в ключевые отрасли экономики и управления.

Экспозиция охватывает восемь приоритетных направлений:

— связь и телеком,

— государственные услуги,

— софт,

— искусственный интеллект,

— российское «железо»,

— платформы и сервисы,

— кибербезопасность,

— кадры и обучение.

Выставочная зона площадью более 2000 кв. м — пространство для демонстрации технологий, обмена опытом и совместной работы власти и бизнеса над новыми инициативами. Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России.

Подробнее узнать о форуме можно на сайте: https://vk.cc/cPIAql