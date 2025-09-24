Форум «Цифровые решения» пройдёт с 13 по 15 ноября в Национальном центре «Россия». Его задача — обсудить, как цифровые технологии меняют экономику и государственное управление.
Программа включает более 90 сессий с участием свыше 600 экспертов: представителей государственных органов, ведущих ИТ-компаний и профессионального сообщества. Участники рассмотрят практические вопросы внедрения цифровых решений в ключевые отрасли экономики и управления.
Экспозиция охватывает восемь приоритетных направлений:
— связь и телеком,
— государственные услуги,
— софт,
— искусственный интеллект,
— российское «железо»,
— платформы и сервисы,
— кибербезопасность,
— кадры и обучение.
Выставочная зона площадью более 2000 кв. м — пространство для демонстрации технологий, обмена опытом и совместной работы власти и бизнеса над новыми инициативами. Форум проводится Минцифры России при поддержке Правительства России.
Подробнее узнать о форуме можно на сайте: https://vk.cc/cPIAql