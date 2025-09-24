Илья Середюк подвел промежуточные итоги прошлого прямого эфира в соцсетях

Глава региона в соцсетях рассказал о том, как в территориях решают озвученные в ходе прямого эфира проблемы. Так, в Междуреченске по улице Новаторов отсыпали все проблемные участки и трудоустроили в горбольницу несколько узких специалистов. В Осинниках привели в порядок площадку для скейтинга в городском парке. В Кемеровском и Прокопьевском округах возобновили выписку льготного угля.

В Яйском округе отсыпают объездную дорогу на станции Судженка, завершить планируют до конца октября. В деревне Усть-Стрелина Топкинского округа до конца нынешней недели смонтируют уличное освещение. В деревне Дедюево того же муниципалитета уже завтра поставят мусорные контейнеры.

Фото: Илья Середюк/Telegram

