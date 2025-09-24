Активисты Движения Первых в Кузбассе рассказали о своих успехах в федеральных и региональных проектах

На заседании Координационного совета по взаимодействию с Движением Первых обсудили такие вопросы, как вовлечение новых участников, развитие наставничества, а также ребята поделились своими достижениями от участия в федеральных и региональных проектах. Рассказали, например, что в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» новокузнецкий отряд «Экипаж НТЭТ» стал лучшим в состязании «Комбинированный марш», а отряд «БАРС-ВОИН юниор» из Тяжинского округа стал вторым в номинации «За победу в игре» и третьим в командном состязании «Тактическая медицина». Кроме того, команда «Спортивная восьмерка» из Киселевска заняла первое место в финале проекта «Вызов Первых». В сотню лучших участников проекта «Космическая экспедиция Первых — 2025» попали четверо активистов из Новокузнецка, и в октябре они поедут на космодром «Байконур». Еще семь юных кузбассовцев отправились в путешествие на поезде «Большой перемены» от Владивостока до Москвы благодаря победе в финале конкурса «Большая перемена» для учеников 5-7 классов, который прошел в «Артеке».

– Сейчас у нас открыто 876 первичных отделений, а в Движении состоят 217 тысяч детей и наставников. Активисты занимаются спортом, наукой, творчеством, волонтерством и патриотическим воспитанием сверстников. Первые показывают отличные результаты на всероссийских конкурсах. Ребята из Новокузнецка и Тяжинского округа заняли призовые места в «Зарнице 2.0». Активисты Киселевска, Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевского и Тисульского муниципальных округов стали победителями и призерами проекта «Вызов Первых». Четверо детей из Новокузнецка вошли в сотню лучших в «Космической экспедиции» и поедут на Байконур. Семь юных кузбассовцев победили в конкурсе «Большая перемена» и теперь путешествуют на поезде через всю страну. Участие в движении учит ребят работать в коллективе, не бояться проявлять инициативу и выступать на публике, наши дети развивают организаторские способности, пробуют и находят себя в самых разных направлениях. Мы знаем уже много примеров, когда другие дети, видя успехи Первых, вступают в движение, — отметил губернатор Илья Середюк.

Движение Первых в этом году реализует пилотный проект «Приключения Первых»: в работу вовлекают первичные отделения, отдаленные от сетей связи. Также запустили серию мероприятий по наставничеству, включая видеоуроки, онлайн-эфиры и деловые игры. 24 октября пройдет первый региональный семинар для наставников Движения Первых.

Региональный Совет Первых разработал цикл мероприятий по информационной поддержке программы «Лига отличников Кузбасса», которую инициировал Илья Середюк. К тому же с 27 по 29 октября пройдет региональный слет отличников, который соберет 180 школьников, которые отличились в учебе и общественной жизни. Слет состоится в детском лагере «Огонек» в Киселевске.