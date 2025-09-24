В преддверии Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», запускает конкурс на участие в осенних блог-турах по России. Жители Кузбасса могут выиграть поездку в Санкт-Петербург и Республику Дагестан.

«Приглашаем авторов разного уровня – от новичков до популярных блогеров – чтобы вдохновлять миллионы и показывать, что Россия — бесконечное путешествие, которое хочется продолжать снова и снова», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Принять участие в конкурсах могут жители всех регионов России от 18 лет. Главное для авторов — желание рассказывать истории и готовность делиться впечатлениями в социальных сетях.

С 9 по 11 октября участников проекта «ТопБЛОГ» ждет тур на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге. Чтобы стать частью этого блог-тура, необходимо зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и выполнить творческое задание. Работы принимаются до 30 сентября включительно, итоги будут объявлены 3 октября.

С 28 по 30 ноября блогеров «ТопБЛОГ» примет гостеприимная Республика Дагестан. Чтобы попасть на этот блог-тур, нужно выполнить два задания в сервисе «Другое Дело», зарегистрироваться в проекте «ТопБЛОГ» и пройти короткий тест на знание достопримечательностей России. Победителей выберут случайным образом с помощью рандомайзера в два этапа: имена первых двух счастливчиков назовут 15 октября, еще троих участников — 5 ноября. Важно включить уведомления от сервиса «Другое Дело» на личной странице ВКонтакте, чтобы узнать о результатах розыгрыша.

Участники, желающие удвоить свои шансы на победу, могут попробовать свои силы в конкурсах сразу в двух блог-турах, открывая себе возможность отправиться сразу в два незабываемых путешествия.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

18+