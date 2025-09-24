Крапивинская районная больница празднует 100-летний юбилей

Сегодня 100-летие отмечает Крапивинская районная больница. Коллектив с юбилеем поздравила Елена Воронина, заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам социального развития. Она поблагодарила медиков за высокий профессионализм и верность профессии, а также вручила заслуженные награды.

История Крапивинской районной больницы началась в 1925 году с небольшого фельдшерского пункта в селе Крапивино, расположенного в 100 км от областного центра. Первым медицинским работником был Степан Сидорович Буранков, который в 1918 году прибыл в Кузнецкий край после окончания фельдшерской школы. В 1925 году Степана Сидоровича направили на работу в Крапивинский район.

Сегодня в больнице работают более 300 сотрудников, из которых 42 врача различных профилей и 118 сотрудников среднего медицинского персонала. В этом году в больницу устроились еще три молодых специалиста-врача – педиатр, стоматолог и участковый терапевт, а также 10 специалистов среднего медицинского персонала. Они оказывают квалифицированную медицинскую помощь прикрепленному населению, а это более 21 тыс. человек.

На данный момент в состав больницы входят две поликлиники, дневной стационар, семь отделений, пять врачебных амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Учреждение осуществляет медицинскую помощь по 12 профилям: хирургия, травматология, акушерство и гинекология, анестезиологии и реанимация, педиатрия, терапия, инфекционные болезни, эндокринология, отолорингология, стоматология, дерматология, психиатрия. На базе стационара, рассчитанного на 70 коек, в круглосуточном режиме оказывается экстренная и неотложная помощь.

На торжественном мероприятии медицинским работникам вручили почетные награды. По распоряжению губернатора медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени награждена фельдшер Каменской врачебной амбулатории Наталья Велякина. Медаль «За служение Кузбассу» вручили фельдшеру районной поликлиники Вере Вайдуровой. Медалью «За веру в добро» наградили четырех медработников Крапивинской районной больницы. Медаль «За достойное воспитание детей» вручили медицинской сестре поликлиники Надежде Кардашовой. Еще пятерых сотрудников наградили почетной грамотой губернатора Кузбасса.