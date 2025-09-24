Кузбасс стал полностью обеспечивать себя свининой

Губернатор Кузбасса в соцсетях отметил, что за последнюю пятилетку поголовье свиней в регионе увеличилось на 20%. Только в 2024 году селяне вырастили поголовье на 80 тысяч тонн живого веса. В пресс-службе областного правительства добавили, что это на 2,1% больше, чем годом ранее

«Как удалось достичь таких показателей? Хозяйства модернизируют производство, используют современные методы разведения животных, – сообщил Илья Середюк. – Животноводство – одно из перспективных направлений диверсификации экономики. Кузбасс достиг полной самообеспеченности по производству свинины. Мы продолжим поддерживать производителей, чтобы они расширяли ассортимент и рынки сбыта».

В качестве примера глава региона привел один из животноводческих комплексов, где после реконструкции производят 57 тысяч тонн свинины в год.

Фото: Илья Середюк/Telegram

