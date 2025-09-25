В преддверии Дня машиностроителя в Кемерове прошла торжественная церемония награждения. Работники отрасли были отмечены федеральными и областными наградами.

«Машиностроение было и остается фундаментом промышленного потенциала не только Кузбасса, но и всей страны. В сфере машиностроения Кузбасса трудятся 24 тысячи специалистов. Благодарю каждого работника отрасли за преданность делу, вклад в развитие экономики региона, профессионализм и ответственность!» — сказал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Награди получили 194 работника. Так, указом президента за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» было присвоено электрогазосварщику Вадиму Колычеву. Звания «Почетный машиностроитель» удостоен электросварщик Леонид Пикалов, почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждена маляр Галина Мизина.