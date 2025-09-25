Горнолыжный сезон – 2025/26 стартует уже в ноябре, и самое время жителям Кузбасса не только проверить снаряжение, но и позаботиться о выгоде. Ведь для тех, кто планирует поездки в «Шерегеш», есть возможность получать кешбэк от 20 процентов с оплаты проживания, проката, подъемов на канатной дороге и питания. Достаточно просто оформить участие в программе лояльности.

Процедура проста, но требует внимания к деталям. Мы пошагово разобрали, как подключиться к программе через региональный портал госуслуг, чтобы вы могли начать экономить уже с первой поездки.

Шаг 1. Перейдите на сайт региональных госуслуг. Откройте портал https://вкузбассе.рф/#/ – официальную платформу для получения услуг жителям Кемеровской области.

Шаг 2. Войдите в личный кабинет. Рекомендуется авторизоваться через федеральный сайт «Госуслуги», так система автоматически подтянет ваши данные, включая регистрацию и паспортные сведения.

Шаг 3. Найдите услугу. В строке поиска введите слово «Шерегеш». В результатах появится услуга «Подключение карты «Мир» к Программе лояльности для жителей Кузбасса при посещении СТК «Шерегеш».

Шаг 4. Подключите услугу. Нажмите «Получить услугу», далее согласитесь на обработку персональных данных и отправьте заявление.

После этого статус изменится на «Отправлено в ведомство». Это означает, что ваша заявка принята и находится на проверке. Основное условие – наличие постоянной или временной регистрации в Кемеровской области. Проверка занимает не более пяти рабочих дней.

Шаг 5. Завершите регистрацию. Как только заявка будет одобрена, необходимо завершить процесс. Для этого:

1. Вернитесь на портал вкузбассе.рф, войдите в аккаунт.

2. Нажмите на свою фамилию в правом верхнем углу.

3. Выберите раздел «Ожидает дополнительной информации».

4. Нажмите «Внести дополнительную информацию» и укажите номер карты «Мир», по которой будет начисляться кешбэк.

После этого нужно дождаться статуса «Исполнено», и ваша карта будет активирована в программе. Теперь при оплате услуг у партнеров курорта отелей, прокатов, кафе вы будете получать кешбэк автоматически.

Программа действует с 2022 года и направлена на развитие внутреннего туризма в регионе. Ее участниками уже стали тысячи жителей Кузбасса. С информацией о партнёрах и условиях программы лояльности можно ознакомиться на официальном сайте Дирекции курорта «Шерегеш»: dirsheregesh.ru.