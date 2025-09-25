Губернатор Кузбасса Илья Середюк в соцсетях отметил, что наши врачи в Горловке каждый день выходят на смену, рискуя жизнью.

«Они не вздрагивают от разрывов снарядов, от которых трясутся окна больницы, ведь рука врача не может дрогнуть во время операции. Они просятся в повторные командировки, ведь чувствуют, что в прифронтовом городе нужна их помощь», – написал Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что Кузбасс гордится своими медиками, которые в тяжелых условиях помогают людям в прифронтовом городе.

Фото: Илья Середюк/МАХ

