По итогам первого тура «Кубка Победы», прошедшего с 15 по 17 сентября в Москве, команда Сергея Троцкого замыкает квартет А после поражений от столичного «Динамо», казанского «Зенита» и «Динамо-ЛО» из Соснового бора. В общей сложности из десяти проведенных на московской площадке партий «Кузбасс» оставил за собой только одну.

Как сообщили в пресс-службе кемеровского клуба, в Казань «Кузбасс» отправился без нескольких волейболистов. Блокирующий Давид Фиэль, не вышедший со сборной Кубы в плей-офф чемпионата мира, еще не вернулся в расположение клуба. Доигровщик Иван Пискарев восстанавливается после травмы. Залечивает повреждение еще один доигровщик, Тимофей Тихонов. Однако появился шанс проявить себя у игроков молодежного состава Павла Смирнова и Тимофея Бурмистрова, которые вызваны в основу на казанский этап турнира.

«Едем в Казань на второй этап Кубка Победы, играем с теми же командами. Задачи для нас остаются теми же – наиграть состав, сконцентрироваться на своей игре, а не на игре соперника и минимизировать собственные ошибки. Мы готовимся к чемпионату России, который начинается 18 октября домашним матчем с Новосибирском, и этапы Кубка Победы рассматриваем как подготовку. Настрой на матчи в Казани великолепный, парни заряжены, – отметил главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

Сегодня «Кузбасс» встретится с казанским «Зенитом», матч начнется в 23 часа по кемеровскому времени. Завтра дружина Сергея Троцкого сыграет с «Динамо-ЛО», а 27 сентября сразится с «Динамо» из Москвы.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)