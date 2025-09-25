Полпред Анатолий Серышев посетил строящиеся в Новосибирской области объекты науки и здравоохранения

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил возводимые в Новосибирской области значимые объекты – Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово и Федеральный детский реабилитационный центр в курортной зоне города Бердска.

Анатолий Серышев регулярно посещает строительную площадку ЦКП «СКИФ» и проводит рабочие совещания по вопросам строительства объекта. В настоящее время большая часть зданий и сооружений комплекса находится в высокой степени готовности. Полномочный представитель осмотрел административный корпус, где уже созданы все условия для начала работы ученых – завершена внутренняя отделка помещений, завезены мебель и техника.

Основные усилия подрядчика сосредоточены на завершении работ в здании накопителя. Продолжается отделка помещений, в ближайшее время будет до конца смонтирована кровля, а к началу ноября строители планируют завершить чистовую отделку помещений.

«Особенно важно, что до наступления осенне-зимнего сезона успели закрыть тепловой контур», – отметил полномочный представитель.

Система отопления протестирована и готова к использованию, подтвердил представитель компании-подрядчика. Территория благоустраивается – практически готовы тротуары, рабочие укладывают асфальт на внутренних проездах, на газоны завезена почва.

Как сообщил полпреду директор института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук Павел Логачев, несмотря на продолжающиеся строительные работы, ученые активно ведут подготовку к монтажу оборудования. Его планируется установить сразу по завершении чистовой отделки помещений. Сборка высокоточного оборудования продолжается в корпусе стендов и испытаний, добавил он.

«Сегодня мы впервые прошли по галереям, соединяющим здания – тем путем, которым будут пользоваться ученые и сотрудники центра. Приятно видеть, что работа идет. Хочу в очередной раз поблагодарить всех, кто ежедневно трудится здесь. Вы решаете важную государственную задачу. Убежден, совместными усилиями мы завершим этот необходимый нашей Родине проект», – резюмировал полномочный представитель.

В городе Бердске Анатолий Серышев посетил строящийся по поручению президента Российской Федерации детский реабилитационный центр мирового уровня. Проект имеет важное социальное значение и направлен на развитие медицины и реабилитации детей в России. Согласно проектной документации, комплекс будет состоять из трех самостоятельных зданий, соединенных теплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром, в котором будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями. Центр разместится на участке в 37 гектаров на берегу Бердского залива. Общая площадь комплекса – более 60 тысяч квадратных метров.

Центр будет оснащен современным медицинским и реабилитационным оборудованием. В реабилитационных программах планируется использовать передовые технологии, включая 3D и VR-технологии, а также уникальную аквазону с автоматически регулируемым дном, оборудованную подводными дорожками и велосипедами. В строящемся центре появятся новые для региона направления детского лечения и реабилитации: офтальмологическое, кардиологическое и онкологическое.

Полпреду доложили о ходе строительства: общая техническая готовность зданий составляет 58,5%. На ряде вспомогательных сооружений строительно-монтажные работы выполнены на 92 – 100%. Готовность главного корпуса – 79,4% – внутри идут отделочные работы.