В пресс-службе областного правительства сообщили, что губернатор Кемеровской области подписал закон о развитии ответственного ведения бизнеса. В соответствии с ним предпринимателей будут оценивать по методике ЭКГ-рейтинга, то есть Экология, Кадры, Государство. Это значит, что статус «ответственного субъекта» будут присваивать на основе таких показателей, как деловая репутация фирмы, ее воздействие на окружающую среду, исполнение налоговой дисциплины, а также реализация социальных программ. Соответственно высокие результаты дадут возможность компании попасть в лидеры специального реестра, а значит, и право на меры поддержки.

«В числе мер поддержки — рассмотрение в приоритетном порядке обращений, заявлений о предоставлении государственных услуг, обращений на заседаниях Совета по развитию ответственного ведения бизнеса. В первоочередном порядке будет оказываться информационно-консультационная поддержка, помощь в области кадрового обеспечения, организация публикации информационно-аналитических материалов о положительных практиках ответственного ведения бизнеса», — отметил Илья Середюк.

Оговаривается в сообщении, что муниципалитеты также могут оказывать поддержку ответственным бизнесменам и принимать свои правовые акты на этот счет.

Признание ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет осуществлять уполномоченный орган Правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК.