С 10 января 2025 года вступил в силу Приказ Роскомнадзора от 10 декабря 2024 года №238, который коснулся администраторов аккаунтов, групп и каналов в соцсетях, где больше 10 тысяч подписчиков.

Кто такой блогер-десятитысячник и о каких ограничениях речь

По новому законодательству, блогером-десятитысячником считается лицо, у которого 10 000+ подписчиков на одной публичной странице – блоге, канале, аккаунте в соцсети. При этом не имеет значения, принадлежит аккаунт юридическому или физическому лицу, является ли владелец блога гражданином РФ, лицом без гражданства или иностранным гражданином. Ключевая характеристика – распространение информации на российскую аудиторию.

Для чего это делается?

Закон о регистрации блогеров в Роскомнадзоре – это шаг к легализации блогосферы. Получение статуса А+ легализует присутствие в цифровом пространстве. Это важно как для блогеров, так и для обычных пользователей. Согласно закону, администраторы страниц и каналов с 10 тысячами подписчиков и больше обязаны подавать данные в Роскомнадзор. Реестр регулируется статьей 106 ФЗ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

С 1 ноября 2024 года регистрация блогов доступна на портале «Госуслуги». Блогеры, которые не зарегистрированы, рискуют потерять возможность размещать рекламные материалы, что негативно скажется на их доходах и репутации.

Реестр блогеров решает проблему подделок и страниц-двойников. Так, компании, у которых есть официальные аккаунты, иногда сталкиваются с мошенниками, создающими фальшивые страницы под её именем. Наличие отметки А+ на странице будет подтверждать её официальность.

Какие соцсети затронуло нововведение?

Закон касается социальных сетей, которые действуют в России: VK.com, «OK.ru», Rutube, «Яндекс.Дзен», Telegram, Pikabu, Pinterest, Likee, YouTube, TikTok, Yappy.

Закон не распространяется на администраторов сайтов, например, информационных порталов и блогов на собственном сайте, даже если их аудитория превышает 10 тысяч посетителей в день. Так, если у человека есть свой интернет-ресурс с 20 тысячами посетителей и платными подписками, ему не нужно регистрироваться в Роскомнадзоре.

Какие наказания предусмотрены за несоблюдение приказа?

Руководитель регионального управления Роскомнадзора Валерий Жаронкин прокомментировал телеканалу «Кузбасс Первый»: «Если персональная страница с количеством подписчиков более 10 тысяч не внесена в перечень Роскомнадзора, то на такой странице будет запрещено размещать рекламу, а также другие пользователи не смогут репостить информацию с этой страницы. Кроме того, если эта страница не внесена в перечень Роскомнадзора, то на ней нельзя будет собирать пожертвования на свою деятельность. Административная и уголовная ответственность за неисполнение этого закона для владельца пока не установлена, но нужно иметь в виду, что за игнорирование нормы закона социальная сеть по требованию РКН должна будет ограничить доступ к странице другим пользователям».

Кому не нужно регистрироваться?

В регистрации в Роскомнадзоре не нуждаются:

– госорганы. Например, Министерство здравоохранения ведёт блог о новых инициативах в области медицины. Подобные страницы не требуют регистрации, так как они представляют интересы государства и информируют граждан о событиях и изменениях в законодательстве. Администрация города, которая публикует новости о благоустройстве, тоже может не регистрировать страницу.

– операторы связи. Так, компания МТС занимается ведением блога о новых тарифах и услугах для клиентов. Поскольку это коммерческая организация, предоставляющая услуги связи, ей не требуется регистрация в РКН. Мобильные операторы «МегаФон» и «Билайн» могут делиться информацией о своих акциях и так же освобождены от регистрации, если их блоги связаны с предоставлением услуг связи.

Что дает обязательная регистрация?

Открытая регистрация дает плюсы: возможность заключать официальные рекламные контракты, получать оплату по безналу и даже участвовать в тендерах. Но есть риск, что анонимные каналы в Telegram будут продолжать работать «в серую», чтобы иметь возможность публиковать контент без цензурных ограничений.

Из уже известных способов обхода законодательных нововведений – дробление крупных блогов на более мелкие и оформление аккаунтов на подставных лиц.

В перспективе возможен рост так называемых нативных рекламных форматов – постов, которые не маркируются как реклама, а подаются как личный опыт или совет блогера.

Алексей Петров.