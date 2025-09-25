С 1 января этого года действуют новые правила покупки сим-карт для иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории России. В этом материале мы расскажем, в чём они заключаются и по какой причине были утверждены.

Борьба с кибермошенниками идёт в нашей стране уже несколько лет. Но аферисты продолжают похищать у россиян внушительные суммы денег. По итогам прошлого года совокупный ущерб от их деятельности превысил 200 млрд рублей. Схемы мошенники реализуют самые разные, в ход идут в том числе «серые» сим-карты, те, которыми пользуются не их законные владельцы.

«До 2025 года существовала упрощённая процедура оборота и регистрации сим-карт, при продаже их количество не ограничивалось, в том числе продаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства. Для исключения противоправных действий, совершаемых с использованием сим-карт, внесены изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части оборота сим-карт и оказания услуг подвижной радиотелефонной связи. Согласно принятым изменениям, иностранные граждане и лица без гражданства теперь смогут приобретать сим-карты в России только при посещении офиса оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя не более 10 сим-карт, включая корпоративные. Соответствующие нормы закона вступили в силу с 1 января», — рассказывает заместитель министра цифрового развития и связи Кузбасса Ксения Каплина.

По новым правилам, для заключения договора требуются СНИЛС, учётная запись на портале «Госуслуги» и подтверждение личности по биометрии, зарегистрированной в Единой биометрической системе. Кроме того, для иностранцев обязательным является включение в договор кода идентификации устройства (IMEI). Он состоит из 15 цифр. Узнать их можно несколькими способами: посмотреть в настройках, на упаковке или задней панели устройства или набрать на телефоне комбинацию *#06#.

За первые месяцы действия новых правил от иностранцев поступило много отзывов. Они выявили аспекты, оптимизация которых позволит сократить время на заключение договора и обзавестись заветной сим-картой за одно посещение. Дело в том, что сейчас это не так: сначала иностранцу нужно посетить отделение Соцфонда России для получения СНИЛС, а потом уже – салон мобильного оператора для регистрации на «Госуслугах», сдачи биометрии и заключения договора. Минцифры России подготовило проект постановления правительства, общественное обсуждение которого должно уже быть завершено. В нём содержатся изменения, позволяющие сделать процесс проще и быстрее. Предлагается, чтобы центры обслуживания могли с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) направлять сведения об иностранце в Социальный фонд для получения СНИЛС. Далее документ будет использоваться для создания подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуг».

И еще: с 1 апреля уведомления о покупке сим-карты стали приходить через «Госуслуги» и СМС. В личном кабинете совсем скоро будет доступен список зарегистрированных номеров с возможностью отказа от любого из них.

// Справочно

По данным Федеральной службы безопасности, в 2024 году в Россию въехало почти 16,8 млн иностранцев. В том числе 4,7 млн с целью работы, 1,6 млн – туризма. Большинство приехавших было гражданами Узбекистана и Казахстана (по 3,4 млн), а также Таджикистана (1,7 млн).

Аркадий Владиславов.