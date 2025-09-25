В Кузбассе формируется система управления интеллектуальной собственностью, которую поддерживает НОЦ «Кузбасс-Донбасс». Это направление стало ключевым для региона. В 2024 году ученые Кузбасса запатентовали 228 изобретений.

Губернатор Илья Середюк отметил, что для технологического суверенитета и устойчивого развития региона нужна экономика знаний. Важно создать условия, где любая перспективная идея может быть защищена и воплощена в Кузбассе. Такие идеи привлекают инвесторов, которые готовы вкладывать средства в их развитие и распространение. Это создает новые высокотехнологичные рабочие места. Создание целостной системы интеллектуальной собственности улучшит условия для работы молодых талантливых специалистов.