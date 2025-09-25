Губернатор Илья Середюк сообщил, что в Кузбассе работа нашлась для 18 540 выпускников вузов и колледжей. Из них 67% молодых специалистов, окончивших техникумы и колледжи, и более 81% студентов высших учебных заведений трудоустроились в регионе. Всего рынок труда области пополнили 5 810 выпускников вузов и 12 730 специалистов со средним профессиональным образованием. Среди выпускников техникумов и колледжей наибольшую занятость демонстрируют медики (80%), педагоги (77%) и химики (75%).

Глава региона отметил, что молодые люди чаще всего выбирают работу в сферах промышленной экологии, биотехнологий, строительства, информационных технологий, электро- и теплоэнергетики, медицины и образования. В этих отраслях не хватает квалифицированных инженеров и технических специалистов.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти активно работают над тем, чтобы молодые специалисты оставались в Кузбассе после окончания учебы. Одной из наиболее успешных мер является увеличение числа целевых мест в вузах и техникумах, колледжах. Практика показывает, что целевое обучение помогает выпускникам гарантировано трудоустроиться на предприятии.