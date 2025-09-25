Кузбассовцев приглашают принять участие во Всероссийском агродиктанте. Он пройдёт с 8 по 12 октября. В Кузбассе будет открыто 87 площадок, где можно будет написать диктант. Также присоединиться к агродиктанту предлагают на онлайн-платформе агродиктант.рф.

Участникам будет необходимо за 45 минут ответить на 30 вопросов по разным темам, от растениеводства, животноводства, техники и рыбного хозяйства до переработки, цифровизации и экспорта.

Тем, кто планирует написать диктант офлайн, необходимо до 7 октября пройти регистрацию. Для участников в формате онлайн на этой же платформе можно зарегистрироваться до 12 октября.