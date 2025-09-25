Сегодня участников программы «СВОи Герои. КуZбасс» познакомили с их наставниками. Это действующие политики, управленцы, депутаты, руководители различных организаций и общественные деятели. Они будут сопровождать подопечных до конца обучения — до сентября 2026 года. Среди наставников — губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что планирует провести стажировку для каждого бойца. Во время рабочих поездок по муниципалитетам он будет приглашать участников программы на осмотр объектов, промышленных предприятий и совещания. Это позволит всем ребятам получить равные возможности.

Сегодня ветераны СВО встретились со своими наставниками и обсудили планы на совместную работу.