Анатолий Серышев ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ в крупнейшем за Уралом книгохранилище

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев ознакомился с ходом ремонта крупнейшего за Уралом книгохранилища – Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).

Масштабная модернизация здания проводится впервые с момента строительства библиотеки. Ремонтно-реставрационные работы и приспособление помещений библиотеки для современного использования начались весной текущего года и близятся к завершению. О ходе ремонта полномочного представителя проинформировали директор ГПНТБ Ирина Лизунова и руководитель компании-подрядчика Артем Блукке. Завершен монтаж инженерных систем – воздуховодов, трубопроводов отопления, кабельных линий, а также все демонтажные и общестроительные работы. В настоящее время ведется чистовая отделка помещений. Несмотря на ремонт, библиотека работает в полном объеме, подчеркнула директор книгохранилища.

Особое внимание уделяется реставрации мозаичных панно в вестибюле библиотеки – здание является объектом культурного наследия. Полпред также осмотрел помещение, отведенное для создания зала БРИКС. Проект современной культурно-образовательной площадки, направленной на развитие международного сотрудничества, Ирина Лизунова представила полпреду в ноябре прошлого года. В экспозиции планируется представить культуру, науку, искусство и инновационный потенциал всех стран-участниц объединения БРИКС.

Анатолий Серышев высоко оценил качество проводимых работ – соблюден график их проведения, благодаря чему ремонт завершится в срок, уверен он. Для читателей скоро распахнут двери обновленные читальные залы, а у сотрудников библиотеки появится возможность трудиться в современных, комфортных условиях, в том числе, развивая сотрудничество с дружественными странами.

«Гости едут к нам со всего мира с большим удовольствием. И эта работа помогает в целом сделать так, чтобы наша страна, безусловно, не была в изоляции», – считает он.

Полпред также провел рабочую встречу с Ириной Лизуновой. Обсуждались вопросы строительства второго корпуса библиотеки.

«Будем стараться сделать все, чтобы у нас появилось дополнительное здание», – сказал полномочный представитель.

Книги – важнейший инструмент для сохранения исторической памяти и воспитания морально-нравственных ценностей, поэтому поддержка библиотек неизменно остается в фокусе внимания органов власти, подытожил Анатолий Серышев.