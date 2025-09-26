В новом медцентре побывал губернатор Кузбасса Илья Середюк. В мессенджере МАХ глава региона подчернкул, что хоть клиника и появилась за счетных частных инвестиций, там по ОМС консультируют и лечат высококвалифицированные хирурги, урологи, травмотологи, нефрологи и другие узкие специалисты, у которых большой опыт в использовании передовых медицинских технологий.

«У жителей нашего региона должны быть все возможности для лечения как в государственных, так и в частных клиниках по ОМС. Здесь есть медицинские услуги, за которыми кузбассовцы раньше ездили в другие регионы. Сейчас практически весь необходимый спектр услуг бесплатно можно получать здесь», – отметил Илья Середюк.

Губернатор добавил, что в новой клинике будут проводить процедуру ЭКО и бесплатную диагностику мужского репродуктивного здоровья.

Фото: Илья Середюк/МАХ

