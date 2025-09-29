Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводит Федеральное агентство по делам национальностей в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Работы можно подать через специальную форму (https://concours.nazaccent.ru/apply-competition/) на сайте или на электронную почту konkurs@nazaccent.ru. В этом случае необходимо приложить заполненную анкету (https://disk.yandex.ru/i/ZTsdwcbYaksm4Q). При подаче документов через электронную форму бланк “Анкета” загружается в графу “Авторские права”.