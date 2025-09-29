27 сентября воспитанники ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС», воспитанницы кадетского класса ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия – интернат» и обучающиеся кадетских классов общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса приняли Торжественную клятву кадета.

Ежегодно мероприятие проводится накануне дня гражданской обороны, который отмечается в России 4 октября.

Принятие торжественного обещания кадетами, как и принятие присяги, военнослужащими на верность Отечеству – было и остается незабываемым событием в жизни каждого человека,прошедшего военную службу. Ритуал принятия обещания занимает особое место в системе воинских ритуалов кадетских корпусов. В этот день, как и в период подготовки к нему, направленность проводимых мероприятий сводилась к одному – осознанию молодым пополнением значимости события, влиться в кадетство и в перспективе, по окончанию учебы в течение 2-х лет, поступить в высшее учебное заведение.

В мероприятии приняли участие 8 кадетских классов, которые были открыты 1 сентября 2025 года из Белово Кемерово, Кемеровский район, Киселевск, Новокузнецк, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Яшкино.

В 2025-2026 учебном году функционируют 164 кадетских (Казачьих) классов во всех 31 муниципальном образовании