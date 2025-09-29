Центр информационно-правовой помощи иностранных граждан, действующей на базе Государственной научной библиотеки им. В.Д. Федорова, совместно с Учебно-методическим центром (ООО «Компания ЛАД-ДВА») провели в онлайн-семинаре на тему: «Иностранные работники: новшества 2025 года».

Участие приняли руководители и специалисты кадровых служб, служб персонала, главные бухгалтеры и бухгалтеры, занимающиеся кадровой работой, а также специалисты, принимающие в штат иностранных граждан.

В рамках встречи обсудили такие вопросы, как: что нужно знать работодателю о реестре контролируемых лиц, какие квоты иностранных работников в разных отраслях действуют в 2025 году, что следует учитывать при приеме на работу отдельных категорий иностранных работников, что нужно учитывать при уведомлении о трудовой деятельности иностранного работника, как облагается НДФЛ зарплата работников – иностранных граждан с 2025 года.

Лектором выступила руководитель УМЦ ООО «Компания ЛАД-ДВА» Юлия Радаева. Она отметила, что в качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться информационно-правовая система КонсультантПлюс.

Каждый слушатель получит рабочую тетрадь, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию.