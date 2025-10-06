В Анжеро-Судженске создано отделение «Ассоциации ветеранов СВО»

На базе филиала Фонда «Защитники Отечества» состоялось организационное собрание «Кузбасского союза ветеранов СВО». Участие в обсуждении приняли ветераны СВО, актив Ассоциации ветеранов СВО и сотрудники Фонда.

В ходе собрания было принято решение о создании в Анжеро-Судженске отделения «Ассоциации ветеранов СВО». Руководителем нового отделения единогласно был назначен ветеран боевых действий Константин Кузнецов.

Константину Кузнецову 49 лет. Он принимал непосредственное участие в специальной военной операции с мая 2024 года в должности водителя РМО 1 АВ, гвардии ефрейтор. Ветеран боевых действий награжден медалями «Медаль Суворова» и «За участие в СВО». Константин Викторович также награжден ведомственными медалями «За отличие в службе» трех степеней и медалью «За усердие» (Алтай, 2014 г.). Сейчас он пенсионер по выслуге лет, воспитывает двоих детей.

– Наша главная цель – объединить ветеранов, защитить их законные интересы, эффективно выполнять задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и продолжить служение Отечеству на благо государства и народа, – сказал председатель «Кузбасского союза ветеранов СВО» Алексей Савин.

Создание отделения в Анжеро-Судженске стало еще одним шагом в активной и созидательной работе, которую ветераны специальной военной операции проводят на территории Кузбасса.